22. Juli 2018, 23:16 Uhr Wissenstipp Glanz und Elend der Klöster

Vortrag über Nutzung des ehemalige Benediktinerklosters in Seeon

Bereits von Anfang des 19. Jahrhunderts an wurde das Kloster Seeon im Landkreis Traunstein für säkulare Zwecke genutzt. Heute ist dort ein Kultur- und Bildungszentrum untergebracht, das auch als Tagungsort dient. In der Reihe "Glanz und Elend der Klöster" berichtet Klaus Reichold an diesem Montag, 23. Juli, im Zentrum St. Bonifaz, Karlstraße 34, über das ehemalige Benediktinerkloster. Der Vortrag mit dem Titel "Insel der Seligen - Kloster Seeon" beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldungen sind erbeten unter t 62 00 16 30.