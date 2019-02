7. Februar 2019, 22:08 Uhr Wissenstipp Geheimnisvolles Leben im Meer

Familienführung im Museum Mensch und Natur im Schloss Nymphenburg

Das Meer ist der Ursprung allen Lebens auf unserem Planeten. In einer Familienführung mit Ilse Tutter im Museum Mensch und Natur im Schloss Nymphenburg an diesem Freitag, 8. Februar, erfährt man Spannendes über die ersten Lebewesen, wer zur Zeit der Dinosaurier im Meer lebte und welche Tiere heute noch in den Tiefen der Ozeane hausen. Beginn der Führung mit dem Titel "Leben im Meer" ist um 15.30 Uhr.