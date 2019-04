4. April 2019, 22:09 Uhr Wissenstipp Gedichte von Tamara

Eine Lesung in der Ismaninger Galerie im Schlosspavillon

Schauspiel, Kunst, Literatur und Philosophie - das sind die Betätigungsfelder von Tamara Ralis. Gemeinsam mit der Münchner Filmemacherin und Malerin Charlotte Acklin zeigt sie derzeit ihre Arbeiten in der Galerie im Schlosspavillon, Schloßstraße 1, in Ismaning. Die Schau ist noch bis zum 12. Mai dienstags bis sonntags von 14.30 bis 17 Uhr zu besichtigen. An diesem Sonntag, 7. April, liest Ralis dort eigene Lyrik und Prosa. Die Lesung beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.