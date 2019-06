14. Juni 2019, 22:12 Uhr Wissenstipp Führung im Botanischen Garten

Die richtige Pflege von "Stauden"

Rudolf Müller, ehemaliger technischer Leiter des Botanischen Gartens, erläutert in einer Führung zum Thema "Stauden" an diesem Sonntag, 16. Juni, etwas zur Verwendung der Stauden im eigenen Garten und ihrer Pflege. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor dem Gewächshauseingang im Botanischen Garten, Menzinger Straße 65. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos.