30. Juni 2019, 22:16 Uhr Wissenstipp Feinste Detailarbeit

Die Restaurierung von Fresken als Methode zwischen Kunst und Mathematik - ein Gespräch im Italienischen Kulturinstitut

Um die Seitenkapelle der Ovetari in der Eremitani-Kirche in Padua und die Restaurierung der Fresken als Methode zwischen Kunst, Mathematik und Technologie geht es an diesem Montag, 1. Juli, bei dem Gespräch in italienischer Sprache zwischen dem Computermathematiker Massimo Fornasier und der Kunsthistorikerin Chiara Franceschini von der LMU. Die Veranstaltung im Istituto Italiano di Cultura, Hermann-Schmid-Straße 8, beginnt um 18.30 Uhr. Anmeldung unter der Telefonnummer: 74 63 21-0.