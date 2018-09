17. September 2018, 22:06 Uhr Wissenstipp Europas verleugnete Kinder

Podiumsdiskussion im Künstlerhaus am Lenbachplatz

Hunderttausende Kinder wurden während des Zweiten Weltkriegs von deutschen Soldaten und Frauen aus den besetzten Ländern gezeugt. Sie galten als Nachfahren des Feindes und hatten ihr Leben lang unter gesellschaftlicher Ablehnung und dem Schweigen der Mütter zu leiden. "Born of War - Vom Krieg geboren - Europas verleugnete Kinder", ist der Titel des aus zahlreichen Zeitzeugenberichten bestehenden Buches, das Gisela Heidenreich im vergangenen Jahr herausgegeben hat. Dass diese Kinder in Wahrheit die ersten echten Europäer waren, darum geht es in der Podiumsdiskussion des "Seerosenkreises" zwischen der Autorin und ihren Gästen an diesem Dienstag, 18. September, 19.30 Uhr, im Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, in München. Anmeldung unter Telefon 0170-323 16 34.