"Eine Jahrhunderthochzeit: der Kurprinz und die Kaisertochter 1719" ist der Titel einer Führung an diesem Sonntag, 6. Oktober, in der Meißener Porzellan-Sammlung Stiftung Ernst Schneider in Schloss Lustheim, Oberschleißheim. Bei der Veranstaltung mit Gabriele Lemos geht es um die Vermählung von Friedrich August, Sohn August des Starken, mit der Kaisertochter Maria Josepha, die damals wie ein Festival begangen wurde. Beginn ist um 14 Uhr.