Einen Namen hat sich Ludwig I. von Bayern nicht nur als Regent gemacht, sondern auch als Kunstsammler. Wie es zum Erwerb von Altmeistern wie Raffaels "Madonna Tempi" sowie der zeitgenössischen Sammlung des Königs kam, erfährt man an diesem Freitag, 14. Februar, bei einer Führung mit Silke Immenga in der Alten Pinakothek an der Barer Straße 27. Beginn ist um 15 Uhr; Karten in begrenzter Zahl gibt 30 Minuten zuvor an der Information.

