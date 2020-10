Die Kunst ist immer ein Spiegel politischer Geschehnisse und gesellschaftlicher Stimmungen. Anschaulich wird das derzeit in der Ausstellung "Welt im Umbruch. Von Otto Dix bis August Sander - Kunst der 20er Jahre" im Münchner Stadtmuseum, Sankt-Jakobs-Platz 1. An diesem Sonntag, 11. Oktober, lädt die VHS von 11.30 Uhr an zu einer Führung durch die Schau.

Anmeldung unter telefon 480 06-67 24 oder www.mvhs.de (L211030) bis 60 Minuten vor Beginn.