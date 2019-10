Sie waren das "Paar der Bonner Republik". So nannte der Journalist Theo Sommer den SPD-Politiker und ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt und seine Frau Loki. Reiner Lehberger hat den beiden eine Doppelbiografie gewidmet. An diesem Montag, 14. Oktober, diskutiert er über "Die Schmidts" mit der ehemaligen Bundesfamilienministerin und Parteigenossin Renate Schmidt im Einstein Kultur an der Einsteinstraße 42. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Karten gibt es per E-Mail an bayernforum@fes.de.