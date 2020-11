Der französische Dokumentarfilm "Genesis" steht an diesem Mittwoch auf dem Programm der Reihe "Filmgespräche" mit Margit Riedel

Der französische Dokumentarfilm "Genesis" von Claude Nuridsany und Marie Pérennou aus dem Jahr 2004 steht an diesem Mittwoch, 18. November, 18 Uhr, auf dem Programm der Reihe "Filmgespräche" mit Margit Riedel in der Mohr-Villa Freimann an der Situlistraße. Zu sehen sind Naturaufnahmen, die von einem afrikanischen Schamanen kommentiert werden. Anmeldungen für diese virtuelle Veranstaltung sind telefonisch unter t 324 32 64 zu tätigen. Der Zoom-Link wird mitgeteilt.