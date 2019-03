3. März 2019, 21:37 Uhr Wissenstipp Die Rache des alten Mannes

Vortrag über Alexander Gauland

Als CDU-Mitglied galt Alexander Gauland einst als konservativer Gentleman. Mittlerweile ist er einer der führenden Köpfe der AfD. Über den politischen Weg dieses Mannes spricht an diesem Freitag, 8. März, unter der Überschrift "Gauland. Die Rache des alten Mannes" der Fernsehjournalist Olaf Sundermeyer in der Evangelischen Stadtakademie an der Herzog-Wilhelm-Straße 24. Dabei werden Fragen aufgeworfen wie: Warum will Gauland die CDU zerstören, der er selbst fast 40 Jahre angehörte? Und wie steht es tatsächlich um seine politischen Überzeugungen? Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.