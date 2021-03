Ob die Volksrepublik China schon eine Supermacht ist oder erst auf dem Weg dahin, scheint müßig. Aufzuhalten ist der politische und wirtschaftliche Aufstieg des bevölkerungsreichsten Landes der Welt nicht mehr. Ein riesiges Infrastrukturprojekt, das mehr als 60 Staaten direkt betrifft und abhängig macht, ist der vielleicht wichtigste Schritt zur globalen Macht: "Die neue Seidenstraße - Chinas Projekt zur Einflussnahme in der gesamten Welt" heißt der Online-Kurs, den die Volkshochschule Oberschleißheim an drei Abenden präsentiert. Referent Christian Winklmeier erläutert die vielfältigen Folgen aus diesem Projekt. Der Kurs beginnt an diesem Dienstag, 30. März, 18 Uhr, weitere Termine sind 6. und 13. April; Anmeldung über www.vhsosh.de.