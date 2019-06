2. Juni 2019, 21:48 Uhr Wissenstipp Die Macht der Wörter

Über den Einfluss von Sprache und Schrift spricht Sonja Knecht von der Universität der Künste Berlin

Wörter haben Macht. Demagogen haben das schon immer gewusst, im digitalen Zeitalter potenziert sich der Einfluss von Texten ins Unendliche. Sonja Knecht befasst sich mit den Implikationen von Sprache und Schrift und damit, wie wir alle damit zu tun haben. Sie lehrt an der Universität der Künste Berlin. An diesem Dienstag, 4. Juni, 19.30 Uhr, spricht sie in der Black Box im Gasteig auf Einladung der Typographischen Gesellschaft München. Tickets zu neun Euro unter www.muenchenticket.de.