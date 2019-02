14. Februar 2019, 22:15 Uhr Wissenstipp Die Kunst der Abstraktion

Vortrag über die Künstlerin Hilma af Klint

Wenngleich sie heute als Pionierin der abstrakten Malerei gilt, stellte die schwedische Künstlerin Hilma af Klint (1862-1944) ihre Arbeiten zu Lebzeiten nicht aus. In der Ausstellung "Into the Sun - Eine Hommage an Hilma af Klint" sind im Kunstraum Bogenhausen, Ismaninger Straße 106, noch bis zum 1. März beeindruckende Arbeiten zeitgenössischer Künstler zu sehen, die sich auf af Klint beziehen. Aus diesem Anlass hält Florian Hildebrand dort an diesem Freitag, 15. Februar, 19 Uhr, einen Vortrag zum Thema "Die Malerin, das Mysterium, die Materie - Ein Versuch".