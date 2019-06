27. Juni 2019, 22:01 Uhr Wissenstipp Die Kraft der Reduktion

Im Schlosspavillon Ismaning sind Bilder des Grafikers Manfred Pop zu sehen

Filigran und kraftvoll zugleich kommen die Zeichnungen von Manfred Pop daher, die noch bis zum 14. Juli, jeweils dienstags bis samstags von 14.30 bis 17 Uhr sowie sonntags von 13 bis 17 Uhr, in der Galerie im Schlosspavillon an der Schloßstraße 1 in Ismaning zu sehen sind. An diesem Sonntag, 30. Juni, steht der Münchner Künstler, Illustrator und Grafiker, der einst an der internationalen Kunstschule FAS in Amsterdam lehrte, in der Zeit von 13.30 bis 17 Uhr zum Gespräch mit den Besuchern bereit.