Schnee gibt es im Winter oft zu wenig oder zu viel - Wintertage sind ohne Schnee im Flachland trist und grau. Mit Schnee haben wir zwar malerische Winterlandschaften, in den Bergen wird es dagegen schnell gefährlich. Der Diplom-Meteorologe Bernd Eisert erklärt am Donnerstag, 14. Januar, in seinem Online-Vortrag "Schnee und Lawinen" wie Lawinen entstehen, was mit Schneekristallen in der Luft und am Boden alles passiert, und gibt außerdem eine Übersicht der Informationsmöglichkeiten zum Thema. Die erforderliche Anmeldung nimmt die Volkshochschule im Norden des Landkreises (Kursnummer: S1314K-H) unter www.vhs-nord.de entgegen. Beginn des Livestreams ist um 19.30 Uhr. Die Gebühr beträgt sieben Euro.