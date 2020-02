Seit 1953 führte der 1926 geborene Christian-Udo Rusche ein Doppelleben: als Rechtsanwalt und Notar und unter dem Pseudonym Christian Saalberg als Dichter. Das Lyrik Kabinett an der Amalienstraße 83 a widmet diesem im bürgerlichen Leben verankerten Künstler an diesem Mittwoch, 26. Februar, einen ganzen Abend mit Lesung und Filmausschnitten. Die Veranstaltung mit dem Titel "In der dritten Minute der Morgenröte - Ein Abend für Christian Saalberg (1926-2006)" beginnt um 20 Uhr. Zu Gast sind Saalbergs Tochter Viola Rusche sowie der Autor und Übersetzer Mirko Bonné.

© SZ vom 25.02.2020 / Stz Feedback