31. März 2019, 21:52 Uhr Wissenstipp Der Wunsch nach ewiger Jugend

Ein Themenabend im Seerosenkreis - mit Maria Peschek, Gert Heidenreich und Asta Scheib

Was hat es mit dem Streben nach ewiger Jugend auf sich? Wie gestaltet sich der Prozess des Alterns? Antworten auf diese Fragen haben Gert Heidenreich, Thomas Lang, Brigitta Rambeck, Asta Scheib und Jürgen Jung in Texten von Goethe über Brecht bis Eugen Roth gefunden, die sie an diesem Dienstag, 2. April, 19.30 Uhr, unter dem Titel "Die Jugend des Alters" beim Seerosenkreis im Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, präsentieren. Dazu gibt es Sketche von Maria Peschek und Musik von Otto Staniol.