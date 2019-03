20. März 2019, 22:03 Uhr Wissenstipp Der Pop in der Kunst

Björn Melhus aus Norwegen spricht über seine aktuellen Projekte

In der Gesprächsreihe "Connexions" der Pinakothek der Moderne, Barer Straße 40, ist an diesem Donnerstag, 21. März, der 1966 geborene, in Berlin lebende deutsch-norwegische Medienkünstler Bjørn Melhus zu Gast. Bernhart Schwenk, Leiter der Sammlung Gegenwartskunst, unterhält sich mit Melhus, dessen Kurzfilme sich auf die Pop-, Medien- und Kinogeschichte beziehen und in der Pinakothek der Moderne vertreten sind, über sein künstlerisches Schaffen sowie seine aktuellen Projekte. Die Veranstaltung im Auditorium beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.