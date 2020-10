Vieles, was einst geschah, wird leicht vergessen, wenn niemand mehr da ist, der davon erzählen kann. Manches kündet aber ohne Worte von den Geschehnissen der Vergangenheit - auch im Münchner Stadtbild. "Denkmäler im Wandel - zur Debatte der Erinnerungskultur in München" ist der Titel der VHS-Führung mit Neven Denhauser am Freitag, 9. Oktober. Eine Anmeldung unter t 480 06-67 24 oder www.mvhs.de ist erforderlich. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Feldherrnhalle am Odeonsplatz.