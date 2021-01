Trotz geschlossener Museen können sich Familien am Samstag, 30. Januar, quer durch die Alte und Neue Pinakothek auf die Suche nach dem Schnee in der Kunst machen. Im Fokus dieser einstündigen Online-Veranstaltung, die um 11 Uhr beginnt, steht das bunte Treiben auf dem Eis im Barock genauso wie jüngere Beschäftigungen mit dem Schnee. Dabei stellt sich immer wieder die Frage: Wer war warum im Schnee unterwegs? Aus den Antworten wird schließlich eine gemeinsam erfundene Geschichte entwickelt. Anmeldungen sind bis spätestens Freitag, 29. Januar, 13 Uhr, per E-Mail an programm@pinakothek.de zu richten.