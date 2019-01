28. Januar 2019, 21:45 Uhr Wissenstipp Das Erbe der Antike

Vortrag in der Evangelischen Stadtakademie

Für den Laien scheint der Islam im Mittelalter stecken geblieben zu sein. Tatsächlich jedoch lebte in der islamischen Welt bis ins elfte Jahrhundert hinein die Antike weiter, auf die später die Neuzeit folgte. "Warum es kein islamisches Mittelalter gab. Das Erbe der Antike und der Orient", darüber spricht an diesem Dienstag, 29. Januar, der Islamwissenschaftler und Autor des gleichnamigen Buches Thomas Bauer. Die Veranstaltung in der evangelischen Stadtakademie, Herzog-Wilhelm-Straße 24, beginnt um 19 Uhr. Anmeldung unter www.evstadtakademie.de.