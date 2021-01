Die Entstehung der Bibel ist ein Prozess Jahrhunderte alter Traditionen. Sie entstand in einem Zeitraum von 1000 Jahren und wurde in Übersetzungen und Abschriften von Generation zu Generation weiter gegeben. "Wie entstand die Bibel? Entstehung, Sammlung und Übersetzung des Buchs der Bücher" ist der Titel des VHS-Online-Vortrags von Robert Mucha am Donnerstag, 7. Januar. Damit möchte der promovierte Theologe den Weg der Entstehung, Kanonisierung und Übersetzung der Bibel aufzeigen und zum Verständnis beitragen, wie diese Schriftensammlung zu ihrer heutigen Form gelangte. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Eine Anmeldung unter www.mvhs.de bis spätestens 60 Minuten vor Beginn ist erforderlich.