5. Oktober 2018, 22:15 Uhr Wissenstipp "Asiatisches Porzellan aus Meißen"

Führung durch die Sammlung Stiftung Ernst Schneider in Schloss Lustheim

Es sind in der Tat aufregende Kriminalgeschichten, die im Zuge der Katalogisierung von Exponaten der Meißener Porzellan-Sammlung mit Dekoren nach ostasiatischen Vorbild ans Licht kamen. "Asiatisches Porzellan aus Meißen - Ein Fälschungsskandal des 18. Jahrhunderts", so lautet der Titel einer Führung durch die Sammlung Stiftung Ernst Schneider in Schloss Lustheim, Am Hofgarten 14, in Oberschleißheim am Sonntag, 7. Oktober. Die Veranstaltung mit der Kunsthistorikerin Kathrin Brandmair beginnt um 14 Uhr.