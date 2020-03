Im Kern geht es Aladin El-Mafaalani darum, die Generation unser Kinder und Enkelkinder auf die vielfältigen Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Der in Deutschland geborene Soziologe und Sohn syrischer Eltern setzt sich immer wieder für eine integrative Bildungspolitik ein, um die sozialen Unterschiede in den individuellen Bildungslaufbahnen auszugleichen. "Mythos Bildung - Die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft", ist der Titel des VHS-Podiumsgesprächs mit El-Mafaalani an diesem Donnerstag, 5. März, im Bildungszentrum Einstein 28 an der Einsteinstraße 28. Die Veranstaltung im Vortragssaal beginnt um 19 Uhr. Die Moderation übernimmt Fatema Mian vom Bayerischen Rundfunk.