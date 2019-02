1. Februar 2019, 14:18 Uhr Mitten in Neubiberg Wenn Wissenschaftler die Welt erklären

Auch wenn man selbst drauf kommen könnte - man kann zu allem eine Expertenmeinung einholen, auch zu selbstfahrenden Autos und schlafenden Kühen

Kolumne von Iris Hilberth

Was wäre die Welt ohne Experten? Selbst einfachen Entscheidungen stellt der umsichtige Gemeinderat heutzutage ein wissenschaftliches Gutachten oder eine Machbarkeitsstudie voran. Dann kann den Verantwortlichen hinterher keiner vorwerfen: Was heißt hier gesunder Menschenverstand? Hättet ihr besser mal Fachleute gefragt! Inzwischen gibt es für alle Lebensfragen und Lebenslagen passende Studien. Sie geben Antworten auf Fragen, die wir uns vielleicht nie gestellt hätten, oder wenigstens das gute Gefühl, dass wir es doch schon immer gewusst haben. Etwa dass Hamster, die bei Licht schlafen, depressiv werden. Oder dass Frauen, die kurz vor dem Eisprung stehen, am ehesten Schlangen im Gebüsch erkennen.

Nun gibt es für all diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen, in ein autonomes Auto zu investieren, eine neue Studie, an der ein Professor der Bundeswehr-Universität in Neubiberg beteiligt war. Genauer gesagt sind es sogar mehrere Untersuchungen, die der Professor in sein theoretisches Erklärungsmodell hat einfließen lassen, was die Akzeptanz solcher Fahrzeuge beeinflusst. Als "relevante Nutzendimensionen" zählt er Dinge auf, die während der Fahrt erledigt werden können: Kontakte pflegen, arbeiten, lesen, essen und schlafen. Schon mal alles vollgebröselt mit der Semmel hinterm Lenkrad? Beim Lesen der Whatsapp-Nachricht beinahe dem Vordermann reingekracht? Oder vor lauter Diskutieren falsch abgebogen? Sehen Sie: Der Professor hat recht. Zudem hat er auch noch herausgefunden, dass Konsumenten mehr Interesse an so einem Auto als Statussymbol haben, wenn sie damit bei Freunden und Bekannten Eindruck machen. Sapperlot!

Wer jetzt behauptet, er wäre da auch selbst drauf gekommen, verkennt die Genialität dieser Erkenntnis. Immerhin bekam die Studie bei einer internationalen Wissenschaftskonferenz einen Preis. Den hat die Untersuchung aus dem Jahr 2013 von Bert Tolkamp und anderen darüber, ob die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Kühe sich hinlegen, je länger sie stehen, wohl nicht bekommen. Aber Kühe fahren ja auch selten mit dem Auto. Gibt es dazu eigentlich eine Studie?