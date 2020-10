Das Zusammenwachsen zweier deutscher Staaten in den vergangenen 30 Jahren fand seinen Ausdruck auch immer in der Literatur und im Film. Beleuchtet wird dieser Aspekt der Wiedervereinigung am Mittwoch, 14. Oktober, von 19 Uhr an bei einem Symposium mit dem Titel "Vermessungen zwischen Ost und West. 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung" im Bildungszentrum Einstein 28, Einsteinstraße 28, in München. Zu Gast sind Dagmar Leupold, Thomas Heise sowie Uwe Kolbe. Die Veranstaltung ist live oder online unter www.mvhs.de zu buchen. Eine Anmeldung ist erforderlich.