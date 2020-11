Das Bedürfnis nach Erklärungen und Analysen dürfte nach der US-Wahl groß sein - nicht nur für die Amerikaner sondern auch für uns Europäer. Unter der Überschrift "Kommentar und Diskussion zum Ergebnis der Präsidentschaftswahl in den USA" liefert Stephan Bierling, Professor für internationale Politik an der Universität Regensburg, an diesem Donnerstag, 5. November, in der Reihe "VHS-Online" der Volkshochschule Haar an der Münchner Straße 3 eine Analyse des politischen Ereignisses. Die eineinhalbstündige Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldungen können unter ☎ 460 02-800 oder www.vhs-haar.de getätigt werden.