1992/93 errichtete das Architekturbüro "Herzog & de Meuron" aus Basel in München das Gebäude der Sammlung Goetz. Es war das erste museale Projekt der Schweizer. Ein weiterer Entwurf in Kooperation mit anderen Architekten sind die Fünf Höfe. Gelegenheit, der Architektur von "Herzog & de Meuron" näher zu kommen, gibt es am Mittwoch, 2. September, von 17 Uhr an bei einem "Walkshop". Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl begrenzt. Der Transport zwischen beiden Orten erfolgt mit dem Taxi. Anmeldungen bis zum 31. August unter www.filomele.de