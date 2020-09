Auch einige Gasthäuser im Landkreis beteiligen sich an der Münchner Wirtshaus-Wiesn. Anders als in der Stadt sind aber keine dicht gedrängt feiernden Menschen zu sehen, die zu neuen Corona-Hotspots führen könnten.

Von Anna-Maria Salmen

Hohe Corona-Fallzahlen und dennoch wird in München eine Art Ersatz-Wiesn gefeiert - immer weniger halten das für eine gute Idee. Und immer mehr fürchten, dass ein Anstieg der Neuinfektionen auch dem Landkreis drohen könnte. Zumal sich viele Wirte im Umland an die Münchner Wirtshaus-Wiesn dran gehängt haben. Auch Landrat Christoph Göbel (CSU) warnte in seiner wöchentlichen Corona-Pressekonferenz am Mittwoch vor Leichtsinn. Der Landkreis habe bisher einfach nur Glück gehabt.

Anders als in München bewegen sich die akuten Corona-Infektionen im Landkreis noch weit unter dem Grenzwert, ab dem Einschränkungen des öffentlichen Lebens erfolgen. Könnten die kleinen, lokalen Oktoberfestableger das schon bald ändern? Wohl eher nicht. Bilder, wie sie am vergangenen Wochenende zu sehen waren, von feiernden Menschen, die jeglichen Abstand missen lassen, gibt es im Landkreis nicht. Im Biergarten der Kugler-Alm in Oberhaching etwa gab es am geplanten ersten Oktoberfestsonntag klassische Wiesn-Schmankerl aus der Ochsenbraterei und Festbier der Spaten-Brauerei. Auch das Pferdegespann, das normalerweise auf der Theresienwiese zu sehen ist, konnten Besucher bestaunen. "Wir wollten den Leuten einfach sagen: Holt eure Tracht raus und habt eine schöne Zeit bei uns", sagt Maria Pinzger von der Haberl-Gastronomie, dem Betreiber der Kugler-Alm. Ihrer Aussage nach ist diese Idee gut angekommen: Der Biergarten sei voll gewesen, zumindest soweit man das in Corona-Zeiten so bezeichnen könne. "Trotzdem war es ruhig und entspannt. Es war einfach eine schöne Atmosphäre."

Ähnliche Erfahrungen hat Thomas Roiderer vom Gasthof zum Wildpark in Straßlach gemacht. Der Wiesn-Wirt bietet täglich eine Speisekarte mit Oktoberfest-Spezialitäten wie Hendl oder große Brezen an. Bislang sei das Angebot sehr gut angenommen worden. "Bei uns auf dem Land ist das aber sehr angenehm abgelaufen", sagt Roiderer. Die Entwicklung der Fallzahlen in München beobachtet der Straßlacher Wirt zwar mit Sorge, doch seiner Ansicht nach ist die Ersatz-Wiesn ein wichtiges Signal: "Wir wollen den Leuten wieder etwas Lebensfreude geben. Dieses Flair und den Geruch kriegt man so zwar nur auf der Wiesn, aber wir wollen zumindest etwas Wiesn-Angehauchtes machen." Nach der langen Schließung hätten zudem viele Menschen erkannt, wie schön es sei, sich nicht jeden Tag selbst etwas kochen zu müssen, sondern sich auch mal einen entspannten Abend im Wirtshaus zu gönnen.

Doch kann man angesichts der aktuellen Lage guten Gewissens die Wiesn-Atmosphäre im Gasthaus genießen? Um einen sicheren Besuch zu ermöglichen, halten sich die Wirte nach eigener Aussage streng an die Corona-Regeln. "Wir machen das auch nur im Biergarten und nicht innen, um den Abstand gewährleisten zu können", erzählt Roiderer. Die überschaubare Größe seines Betriebs ermögliche zudem eine einfache Kontrolle. "Wenn mal jemand ohne Maske aufsteht, geht ein Mitarbeiter hin und ermahnt den Gast."

Neben der Maskenpflicht und dem Abstand soll laut Roiderer eine Desinfektion der Tische nach jedem Gast Sicherheit gewährleisten. "Es bleibt auch nichts auf dem Tisch stehen, was der nächste Besucher wieder berühren könnte." Früher hätten etwa Brezen schon bereitgestanden, nun muss jeder sie an den Theken abholen.

Im Garchinger Augustiner sind die Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus ebenfalls auf den ersten Blick sichtbar. An jedem Durchgang stehen Spender mit Desinfektionsmittel. Zwischen den zur Dekoration aufgehängten Lebkuchenherzen weisen Schilder auf die Regeln hin. Die Kellner tragen Mundschutz oder Faceshield zu ihrer Tracht. Am Mittwochabend ist das Wirtshaus zwar gut besucht, aber nicht überfüllt - die Tische im Biergarten stehen weit auseinander. Eine kleine Blasmusikgruppe spielt zwischen den Reihen der Gäste, die sich das Oktoberfestbier und den Schweinebraten schmecken lassen. Als ein Gast seinen Tisch ohne Maske verlässt, greift sofort ein Kellner ein: "Wenn Sie zur Toilette wollen, brauchen Sie Ihre Maske." Der Mann entschuldigt sich und greift in seine Jacke, um den Mundschutz hervorzuholen.

Die Menschen hätten sich mittlerweile an die Regeln gewöhnt, meint Maria Pinzger von der Kugler-Alm. Immerhin seien es keine Neuerungen. "Es halten sich alle daran, weil sie ja wollen, dass wir weiterhin geöffnet haben können." Roiderer sieht es ebenfalls so: Die Leute hätten Verständnis für die Schutzmaßnahmen. "Es gibt bei uns keine Querulanten. Die sind alle froh, dass sie zu uns können."

Das Landratsamt hat grundsätzlich nichts gegen die Veranstaltungen einzuwenden - sofern alle Regeln beachtet werden. "Wenn das Schutz- und Hygienekonzept eingehalten wird, ist das sicher eine schöne Sache, sowohl für die Wirte als auch für die Gäste", so Behördensprecherin Christine Spiegel zur SZ. Ihr Chef, Landrat Göbel, machte bei seinem Corona-Briefing am Mittwoch aber auch deutlich, dass er bei einem stärkeren Aufflammen der Neuinfektion schneller als die Stadt München Gegenmaßnahmen ergreifen will. Und diese träfen dann mit Alkoholverboten, Kontaktbeschränkungen und früherer Sperrstunde natürlich auch die Wirtshäuser.