Nach dem ersten Corona-Schock im Frühjahr hat sich die Wirtschaft in der Region München über den Sommer erholt. Rund 70 Prozent des Einbruchs konnten aufgeholt werden, wie die Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern ergab. Der Konjunkturindex stieg danach von 78 auf 105 Punkte. Die befragten Unternehmen im Raum München gaben ihr konjunkturelles Stimmungsbild allerdings vor den inzwischen stark gestiegenen Infektionszahlen und dem mittlerweile vollzogenen Teil-Lockdown ab. Somit spiegeln sich die neuen Beschränkungen für die Betriebe noch nicht in den damals geäußerten Erwartungen wider.

Von einer guten Lage sprechen 29 Prozent der Unternehmen, etwas weniger bewerten ihre Lage als schlecht (25 Prozent). Damit liegen die Lageurteile laut IHK allerdings weiterhin deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Die Wachstumsaussichten für die kommenden Monate seien nur gering. Immerhin 27 Prozent der Unternehmen rechneten mit einer Geschäftsbelebung, 21 Prozent jedoch mit einer Eintrübung. Die geringe Zuversicht dürfte nach Ansicht der IHK folgenden Faktoren geschuldet sein: Einige Branchen, insbesondere Hotel- und Gastronomie, die Kultur- und Kreativwirtschaft oder das Reisegewerbe, leiden weiterhin unter massiven Einschränkungen. Die Verunsicherung hinsichtlich der Corona-Pandemie und ihrer Folgen seien ausgesprochen hoch, so IHK-Sprecher Florian Reil. Zudem gibt es weiterhin eine Reihe schwelender wirtschaftspolitischer Risiken, wie den Brexit oder Handelskonflikte. Wichtige Branchen wie der Fahrzeugbau befinden sich im Strukturwandel. "Angesichts dessen fahren die Unternehmen auf Sicht", so Reil. Die Investitionspläne seien auf einem niedrigen Niveau. Damit falle die Nachfrage für jene Unternehmen aus, die diese Investitionsgüter produzieren oder planen, und gleichzeitig sinke das mittelfristige Wachstumspotenzial. Konkret möchten nach den Erhebungen der IHK nur 17 Prozent der befragten Unternehmen ihre Investitionen ausweiten. Ähnlich viele, nämlich 18 Prozent, wollten sie kürzen und ein Fünftel beabsichtige sogar, vollständig auf Investitionen zu verzichten. Dies sei im langfristigen Vergleich ein sehr hoher Wert. Auch beim Personal sparen die Unternehmen. Nur 14 Prozent möchten zusätzliches Personal einstellen, 24 Prozent müssen hingegen Stellen streichen. Die IHK hat für ihren Konjunkturbericht zwischen 9. und 30. September zahlreiche Unternehmen in den Landkreisen München, Ebersberg, Starnberg, Erding, Freising, Dachau, Fürstenfeldbruck und Landsberg am Lech sowie in der Landeshauptstadt befragt. Dreimal im Jahr wird der IHK-Konjunkturbericht veröffentlicht.