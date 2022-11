Von Flavia Klingenhaeger, Landkreis

ETF, Free Float oder Dividende: Auf dem Börsenparkett wimmelt es von Fachbegriffen, die für Laien oft so spezifisch und einschüchternd wirken, dass sie sich der Finanzwelt gleich ganz verschließen. Dabei ist ein gewisses Maß an finanzieller Mündigkeit in einer Zeit mit Inflationsraten von mehr als zehn Prozent wichtig. Es hilft, egal wie alt, sich nicht nur an der Börse, sondern auch im Alltag selbstbestimmt zu bewegen. Mit ein bisschen Übung können junge Menschen, von denen viele die Börse nur aus den Fernseh-Nachrichten kennen, einen Zugang finden. Die Sparkassen veranstalten seit inzwischen 40 Jahren das virtuelle Finanzspiel "Planspiel Börse". In Kürze geht es wieder los und Schüler, Auszubildende und Studierende können unter realen Bedingungen, aber ohne Gefahren, in Wertpapiere investieren.

Detailansicht öffnen Erika Hehlen von der Kreissparkasse (hinten links) freute sich 2017 mit den damaligen Siegern. Sie betreut das Projekt seit Jahren. (Foto: oh)

Als "Börsianer auf Zeit", wie die Kreissparkasse München, Starnberg, Ebersberg mitteilt, können rund 90 000 junge Menschen aus ganz Deutschland und Europa in die Welt der Börse eintauchen. Das Spiel gibt es in verschiedenen Versionen für Schüler, Auszubildende und Studierende, je nach Gruppe gelten etwas andere Bedingungen. Die Grundregel ist jedoch für alle gleich: Über 17 Wochen hinweg investieren die Jugendlichen ein virtuelles Startkapital von 50 000 Euro in verschiedene Wertpapiere an der Börse Stuttgart. Nach Eröffnung eines Depots gilt es, den Wert dieses Depots über 17 Wochen hinweg durch einen möglichst geschickten Kauf und Verkauf von Wertpapieren zu steigern. Das Besondere dabei: Die Kurse, zu denen sie ihr fiktives Kapital anlegen, sind real.

So können die Jugendlichen ohne Risiko, aber unter echten Bedingungen verschiedene Anlagestrategien ausprobieren und erste Schritte in die Finanzwelt wagen. Am Ende entscheidet nicht nur der Gesamtwert des Depots über den Gewinner, sondern auch das Maß der Erträge aus nachhaltigen Geldanlagen. Mit diesem besonderen Themenschwerpunkt 'Nachhaltigkeit' möchten die Sparkassen auf die wachsende Bedeutung von umweltbewussten Investments aufmerksam machen. "Zwar ist das bei unseren Teilnehmern oft nicht nötig, weil in der jüngeren Generation sowieso schon ein sehr klares Bewusstsein für Klima- und Umweltschutz herrscht," sagt Erika Hehlen von der Kreissparkasse, "aber durch das Spiel lernen viele junge Menschen einfach, wie wichtig eben nicht nur persönliches Engagement fürs Klima, sondern auch nachhaltiges Investieren ist."

1476 Schüler machten im Vorjahr mit

Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg ist von Anfang an mit an Bord des "Planspiel Börse". Im vergangenen Jahr waren es aus den drei Landkreisen 1476 Schüler und 150 Studenten, die um die verschiedenen Preise konkurrierten - von der Teilnahme an Galas bis zu Events zu Finanzthemen und Preisgeldern gab es einiges gewinnen. Erika Hehlen, die das Spiel in den Landkreisen seit dem Jahr 2013 organisiert und betreut, freut sich, dass sich seit dem Start der aktuellen Runde schon viele Mitspieler registriert haben. "Jedes Jahr sind wir aufs Neue begeistert davon, wie schnell die Jugendlichen sich in das Spiel und seine Regeln einfinden," sagt Hehlen. "Das ist der beste Beweis dafür, dass man sich in der Finanzwelt gar nicht so gut auskennen muss, um erste Schritte zu machen - es geht darum, sich diese ersten Schritte überhaupt erst zu trauen."

Sie betont, dass das Ziel des Planspiels nicht sei, alle Teilnehmer zu künftigen Wirtschaftsprofis zu machen, sondern ihnen eine erste risikofreie Begegnung mit dem Thema zu ermöglichen. "Woher soll diese Art von Bildung denn auch sonst kommen, wenn nicht von den Banken und aus der Finanzwelt?" Mit dem Planspiel solle nicht nur jungen Menschen direkt geholfen werden, sondern auch den teilnehmenden Schulen: "Eine Stunde Wirtschaftsunterricht wöchentlich reicht einfach nicht, damit die Schüler einen persönlichen Zugang zum Thema finden - wir möchten den Schulen mit dem Planspiel Börse etwas an die Hand geben, das die Begeisterung der Schüler wecken kann."

Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, bekräftigt, dass es beim Planspiel Börse nicht ausschließlich um ein Heranführen an die Finanzwelt und deren Techniken geht, sondern auch darum, Zusammenhänge erkennen zu lernen. Fragen wie beispielsweise der nach dem direkten Zusammenspiel zwischen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen könne so auf den Grund gegangen werden.

Eine Anmeldung zur 40. Jubiläumsrunde des Planspiels ist bis Mittwoch, 16. November, möglich. Je nach Gruppe melden sich Interessenten entweder direkt online auf der Website der Sparkasse München, Starnberg, Ebersberg oder über ihre Lehrkraft an.