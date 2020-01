Gerechtes Leben

Der griechische Philosoph Platon schrieb einst: "Das Gemeinwohl stellt dabei die Funktion und das Ziel der politischen Gemeinschaft dar, in ihm verwirklichen sich die Bedürfnisse, die Interessen und das Glück aller Bürger durch ein tugendhaftes und gerechtes Leben." Die sogenannte Gemeinwohl-Ökonomie, die ein Wirtschaftssystem aufbauen will, das sich vor allem an Nachhaltigkeit, Transparenz des wirtschaftlichen Handelns und demokratische Mitbestimmung orientieren will, fasst vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer mehr Fuß. Wichtigster Baustein ist eine Gemeinwohl-Bilanz, die alle Handlungsfelder von Unternehmen oder Kommunen in den Blick nimmt. Als großer Player hat sich etwa die Sparda-Bank der Gemeinwohl-Ökonomie verschrieben. müh