Hannes Schramm, 33, Hannes Schramm

Detailansicht öffnen (Foto: Claus Schunk)

Genussmanufaktur, Sauerlach: Als Hannes Schramm im vergangenen Juni seine Genussmanufaktur beim Gewerbeamt anmeldete, da war der 33-Jährige mit Blick auf den Winter noch frohen Mutes. "Ich habe gehofft, dass Corona bis dahin weitgehend vorbei ist und vor allem die Christkindlmärkte stattfinden können." Gleich bei fünf großen Märkten in Südbayern wollte er seine handgemachten Aufstriche, Chutneys und Soßen feilbieten - auch, um die "Hannes Schramm Genussmanufaktur" und deren Produkte einer breiten Kundschaft bekannt zu machen. Doch die Corona-Pandemie durchkreuzte dieses Vorhaben. "Als klar war, dass keine Christkindlmärkte stattfinden können, war das schon eine herber Schlag", sagt Schramm. Und dennoch habe er den Schritt in die Selbstständigkeit bis heute nicht bereut. Fünf Jahre lang hat der gelernte Lebensmitteltechnologe bei einer Feinkostmanufaktur im Sauerlacher Gemeindeteil Altkirchen gearbeitet. Als dieser Betrieb dann eingestellt wurde, bot sich dem Münchner die Chance, die bestehenden Räume zu übernehmen und seine eigene Firma zu gründen. Seither stellt er seine Produkte in dem umgebauten Bauernhof in Altkirchen her, wo er überdies einen täglich geöffneten Hofladen betreibt. In Zeiten von Corona heiße es für ihn "Zähne zusammenbeißen und das Beste draus machen", sagt der 33-Jährige. Und immerhin etwas Gutes habe die Pandemie: "Ich denke, dass das Bewusstsein für regionale Lebensmittel von kleinen Betrieben größer geworden ist."

Alles für den Hund

Detailansicht öffnen (Foto: Florian Peljak)

Anita Dobner, 60, Dog Daycare, Unterschleißheim: Den Traum von der eigenen Hundepension hat Anita Dobner jahrelang mit sich herumgetragen. 2019 bot sich dann die Chance, als die Grünwalderin auf ein leer stehendes Haus in Unterschleißheim stieß. Ein Jahr lang habe sie das Gebäude in der Dieselstraße renoviert, für ihre Bedürfnisse umgebaut und Genehmigungen eingeholt. "Und gerade, als ich alles zusammen hatte, ging's mit Corona los", erinnert sich Anita Dobner. "Doch aufgeben war keine Option", sagt sie - und so eröffnete die 60-Jährige, die im Hauptberuf eine Steuerkanzlei betreibt, im September eine Hundepension und Tagesstätte namens Dog Daycare. In 23 Zimmern finden dort 60 Tiere ein vorübergehendes Zuhause. "Ich bin mir sicher, dass die Hundepension voll angelaufen wäre", sagt Anita Dobner, "wenn die Pandemie nicht gewesen wäre". So aber musste sie infolge des Lockdowns im November schließen. Und was erschwerend hinzukommt: "Weil ich die Hundepension zu spät eröffnet habe, bekomme ich keinerlei Corona-Hilfen." Und dennoch will Anita Dobner ihren Traum nicht aufgeben - auch wegen des großen Zuspruchs vieler Tierhalter und vonseiten der Stadt wie sie sagt. Aktuell sei sie dabei, ihr Angebot um einen Wellnessbereich samt Friseursalon für Hunde zu erweitern; überdies wird eine Tierarztpraxis in die Räume einziehen. Nun hofft Anita Dobner, dass ihre Hundepension alsbald wieder aufsperren darf. Denn, das sagt sie offen: "Wenn sich das über den Sommer hinaus zieht, muss ich die Reißleine ziehen."

Blumen am Bahnhof

Detailansicht öffnen (Foto: Claus Schunk)

Tanja Simon, 32, Calla Verde, Oberhaching: Als Tanja Simon am 22. März erstmals die Türen ihres neuen Blumenladens in Deisenhofen aufsperrte, "da war das schon ein super Gefühl", sagt die 32-Jährige. Ein Gefühl, dass sie ohne die Corona-Pandemie wahrscheinlich nicht erlebt hätte. Denn eigentlich, sagt sie, "hatte ich nie vor, einen eigenen Laden zu eröffnen". Vielmehr wollte Tanja Simon vor einem Jahr als freischaffende Floristin in die Selbständigkeit wechseln, nachdem sie zuvor elf Jahre lang in Blumenläden gearbeitet hatte - erst in Gräfelfing und zuletzt als Geschäftsleiterin eines Betriebs in Garching. Nun jedoch wollte sich die staatlich geprüfte Gestalterin für Blumenkunst auf Hochzeiten und Veranstaltungen konzentrieren - so lautete ihr Plan. "Doch wegen Corona hat das nicht funktioniert", sagt Tanja Simon. Und so reifte in ihr die Idee, zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als freischaffende Floristin einen eigenen Blumenladen zu eröffnen - auch als Aushängeschild für ihre Arbeit und als Anlaufstelle für potenzielle Kundschaft. Nach kurzer Suche stieß sie auf ein frei werdendes Geschäft in der Ludwig-Thoma-Straße unweit des S-Bahnhofs Deisenhofen. Dort ließ sie die Räumlichkeiten umbauen und eröffnete schließlich Ende März ihr Geschäft namens "Calla Verde". Bereut hat Tanja Simon ihren Gründermut bislang nicht - trotz aller Corona-Hindernisse. "Meine Kunden sind unglaublich froh, dass hier ein Blumengeschäft eröffnet hat", sagt sie. "Ich habe sehr viel positives Feedback bekommen."