Von Christina Hertel, Aschheim

Wenn ein Dax-Konzern im Ort pleitegeht, stürzt das die Gemeinde in eine finanzielle Notlage - würde man meinen. Anders in Aschheim. Dort meldeten neben dem Zahlungsabwickler Wirecard auch das Modeunternehmen Escada und der Autozulieferer Schlemmer Group Insolvenz an, große Sorgen machen sich derzeit dennoch nicht breit. "Wir können trotzdem zufrieden sein", sagte Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung, als das Gremium den Nachtragshaushalt verabschiedete.

Dieser unterscheidet sich mit einem Volumen von etwa 71 Millionen Euro kaum von dem, was die Gemeinde Anfang des Jahres erwartet hat. Auch die Gewerbesteuereinnahmen von etwa 27,5 Millionen Euro liegen bei dem Wert, mit dem Kämmerer Marko Zschoch gerechnet hat. Wie kommt das trotz Corona und trotz all der Pleiten? "Wir haben von Anfang sehr zurückhaltend geplant", sagt Kämmerer Zschoch. Anfang des Jahres habe es so ausgesehen, als könne Aschheim 41 Millionen an Gewerbesteuern einnehmen - doppelt so viel wie noch 2017. "Ich war skeptisch, weil für mich die Einnahmen zu schnell zu stark gestiegen sind", sagt er. Deshalb habe er lieber weniger verplant, als die Zahlen auf den ersten Blick zugelassen hätten. Damit behielt er im Nachhinein Recht.

Schon Ende März, Anfang April, als die Corona-Krise in Deutschland voll ausbrach, seien die prognostizierten Zahlen auf unter 30 Millionen Euro zurückgegangen, sagt Zschoch. Für eine Gemeinde mit etwa 9000 Einwohner seien 27,5 Millionen Euro Gewerbesteuern jedoch noch immer viel. "Bei der Größenordnung würde man normalerweise mit Einnahmen von etwa zehn Millionen Euro rechnen." Er blicke deshalb zumindest nicht pessimistisch in die Zukunft. Auch wenn die Zeiten tatsächlich nicht mehr so rosig aussehen wie vergangenes Jahr. Auch da rechnete Zschoch konservativ. Am Ende des Jahres konnte Aschheim jedoch zehn Millionen Euro zusätzlich als Rücklagen anhäufen. Dieses Jahr hingegen muss die Gemeinde aus den Rücklagen vier Millionen Euro entnehmen. Trotzdem bleiben noch mehr als 15 Millionen Euro übrig. Zschoch hofft, dass sogar diese vier Millionen Euro durch ein Corona-Ausgleichs-Programm des Bundes wieder in die Gemeindekasse zurückfließen. Schulden jedenfalls muss Aschheim nicht machen. FW-Gemeinderat Sepp Lausch wollte trotzdem wissen, wie viel Optimismus in Aschheim tatsächlich angebracht sei. Kämmerer Zschoch betonte: Auch Aschheim sei von der Krise betroffen. Wäre die Gemeinde angesichts der Zahlen zu euphorisch gewesen, stünde sie jetzt vor großen Problemen: "Die Zeiten sind unsicher."