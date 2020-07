Offenbar Interessenten für Immobilien der Pleitefirma in Aschheim

"Alle wollten diese Perle" - das sagte Philipp Ullrich, der Vorsitzende des Vereins, der das Gewerbegebiet in Aschheim-Dornach vermarktet, einmal über den in die Schlagzeilen geratenen Finanzdienstleister Wirecard und meinte damit: Viele Gemeinden hätten sich seiner Ansicht nach bemüht, den Dax-Konzern in ihren Ort zu locken. Auch Aschheim tat viel, damit der Konzern bleibt.

Bevor Wirecard pleite ging und bevor die Staatsanwaltschaft gegen dessen Manager wegen Betrugs ermittelte, wollte sich der Konzern vergrößern. Die Immobilienfirma Rock Capital aus Grünwald lässt deshalb gerade einen Bürokomplex am Einsteinring in Dornach komplett sanieren, in dem einmal mehrere tausend Menschen arbeiten sollen. Zuvor stand dieses Gebäude mehr als sieben Jahre lang leer, zeitweise diente es als Asylbewerberunterkunft.

Außerdem hat der Gemeinderat gegenüber dem Bürogebäude ein Parkhaus genehmigt für 460 Autos. Die Grünen würden dieses Parkhaus nun gerne verhindern. In der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend stellten sie deshalb den Antrag, dass die Gemeinde die Zustimmung zu der Bebauung zurückziehen solle. Doch das ist nicht mehr möglich, betont Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU). Ansonsten müsste die Gemeinde einen hohen Schadenersatz zahlen. Ob und wann das Parkhaus allerdings gebaut wird, ist eine andere Frage.

Sorge bereitet Sabine Maier von den Grünen außerdem, dass in die Bürogebäude in dem Gewerbegebiet im Aschheimer Ortsteil Dornach statt Wirecard Leerstand einziehen könnte, wenn die Firma infolge des Skandals und der Insolvenz abgewickelt werden sollte. Schließlich hätten mit Corona auch viele Unternehmen erkannt, wie gut Home-Office funktioniere.

Diese Befürchtung teilt Glashauser nicht. Er führe bereits Gespräche mit Unternehmen, die sich für die Immobilien interessieren. Welche das sind, wollte Aschheims Bürgermeister allerdings nicht verraten. Insgesamt sei er aber optimistisch, am Ende das Beste aus der Situation machen zu können.