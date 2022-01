Von Angela Boschert, Ottobrunn

Frühlingswetter statt Schneefall. Da frohlocken Hausbesitzer, weil sie keinen Schnee räumen müssen. Doch der könnte noch kommen, warnt Hans Jürgen Wollmann vom "Gebäude- und Außenanlagenservice" in Ottobrunn. Seine Dienste bietet der heute 63-Jährige seit 1993 an. Damals wurden ihm als leitender Sachbearbeiter in einem Versicherungsunternehmen die Aufstiegschancen verbaut und er machte seine Nebentätigkeit zum Hauptberuf. In den war er reingerutscht, als bei ihm das Geld knapp war. "Offenbar waren sie mit meiner Arbeit zufrieden", sagt Wollmann und lacht. Er habe "aus Sympathiegründen immer mehr Aufträge zugeschanzt" bekommen. Seine Frau Katharina, mit der er zudem die Tiertafel Ottobrunn betreibt, ist für die Verwaltung der über 20 betreuten Objekte in München und Neubiberg zuständig.

Gibt es ein Problem oder wird es winterlich, muss Wollmann los. Daher fällt ein Winterurlaub für das Ehepaar weiterhin aus. Schließlich muss werktags von 7 bis 20 Uhr und am Wochenende von 8 Uhr an bei allen Objekten geräumt sein, und das regelmäßig sowie in angemessener Zeit, damit keine Gefahr besteht. So stehe es sinngemäß im Gesetz. Auch sei es ein ungeheurer Kraftaufwand, mit einem Kinderwagen oder Rollator durch fünf Zentimeter hohen Schnee zu kommen, findet Wollmann. Damit er rechtzeitig vor Ort ist, verfolgt er die Wetterlage über das Internet. Das sei bis zu acht Tagen im Voraus sehr verlässlich. "Kommt Schnee, kann ich am Vortag schon Split vorstreuen und schaue dann stündlich nach, ob es geschneit hat oder nicht. Ab drei Zentimetern räumen wir den Schnee weg". Doch prüfe er immer erst vor der eigenen Haustür die Straßenverhältnisse und ob es rutschig ist.

Zwar liegt in Ottobrunn in der Regel mehr Schnee als in der Stadt München, aber er und seine zwei Mitarbeiter fahren bei Bedarf sofort los. "Wir können ja Treppen nicht mit Maschinen räumen, die werden von Hand frei geschaufelt, von links nach rechts, von oben nach unten, in angenehmer Breite, so dass zwei Fußgänger aneinander vorbeikommen", sagt Wollmann. Drei Stunden dauert die Tour von Ottobrunn über Neubiberg bis nach München Schwabing, Daglfing und Berg am Laim. Zwei bis drei Mal muss er sie an einem Wintertag wiederholen. "Im Winter 2006 waren wir wochenlang nur draußen. Kaum war man mit Schaufeln fertig, konnte man von vorn wieder anfangen", erzählt er. Aktuell sucht er einen neuen Mitarbeiter. Zuverlässig, umgänglich und tierlieb soll er sein. "Denn meine Hündin kommt auch mal mit", verrät Wollmann und schaut wieder auf sein Handy nach dem Wetter.