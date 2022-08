Wie weit hört man ein Windrad? Sind Windräder wirtschaftlich? Und wie viele Haushalte kann ein Windrad eigentlich mit Strom versorgen? Die Antworten auf diese Fragen erhalten Interessierte bei einer Radtour, organisiert vom Klimanetz Würmtal, am Donnerstag, 25. August. Dann geht es um 17.30 Uhr vom Neurieder Marktplatz , Gautinger Straße 1, aus los zu einer informativen Radtour. Ziel sind dabei zunächst die Windräder in Berg in den Wadlhauser Gräben nahe dem Starnberger See. Auf der Tour über rund 30 Kilometer macht die Gruppe auch Stopp an den geplanten Standorten für Windräder im Forstenrieder Park. Dieter Maier, Dritter Bürgermeister von Neuried, begleitet die Fahrt und informiert bei der Gelegenheit über den aktuellen Planungsstand des Projekts, an dem sich außer Neuried auch Pullach, Schäftlarn und Baierbrunn beteiligen wollen.