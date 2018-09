14. September 2018, 22:10 Uhr Wiesn-Trachtenzug Parademusiker

Der Spielmannszug der Feuerwehr Unterhaching intoniert beim Trachtenzug Klassiker der Marschmusik. Die Kapelle hat sich ein umfangreiches und anspruchsvolles Programm erarbeitet

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Kann man Marschmusik im Sitzen spielen? Man kann. Jeden Dienstag klingen aus dem Dachgeschoss des Feuerwehrhauses in Unterhaching der Yorkscher, der Parademarsch, Erzherzog Albrecht und all die anderen Stücke, die zum Gleichschritt animieren hinaus auf die Leipziger Straße. Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr probt. In den letzten Wochen vor Beginn des Oktoberfests allerdings finden diese musikalischen Treffen mit Flöten, Trommeln und dem großen Glockenspiel, der Lyra, nicht mehr ausschließlich im Stuhlkreis unterm Dach statt, denn dann wird tatsächlich auch marschiert - auf dem Hof oder auf der ehemaligen Landebahn im Landschaftspark. Damit die Aufstellung beim Wiesn-Trachtenzug auch wirklich sitzt.

Die Teilnahme des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr Unterhaching am Oktoberfest hat eine lange Tradition, kontinuierlich aber war sie nicht. Was allerdings nicht an den Unterhachingern lag, die bereits vor 30 Jahren mitmarschierten und dies auch gerne weiterhin getan hätten. Nur war das Festkomitee irgendwann der Ansicht, dass eine Feuerwehr-Uniform wohl nicht schick genug ist, um die Veranstaltung entsprechend zu schmücken. Jedenfalls gingen die dunkelblauen Dienstanzüge nicht als Tracht durch und damit waren die musikalischen Feuerwehrler erst einmal raus. Vor drei Jahren allerdings, nachdem die Unterhachinger beim Jubiläumsfest der Freiwilligen Feuerwehr München einen großen Auftritt bei der Parade hatten, durften sie auch wieder am ersten Wiesnsonntag marschieren. Tracht hin oder her.

Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Unterhaching darf wieder beim Trachtenumzug am ersten Wiesn-Sonntag mitmarschieren. (Foto: Sebastian Gabriel)

Die 30-köpfige Kapelle hat freilich auch Hymnen, ein paar Medleys moderner Melodien und Happy Birthday im Repertoire. Aus dem Vollen schöpfen kann sie aber bei ihrem umfangreichen Marschprogramm, und das ist nun mal beim Oktoberfest gefragt. Die meisten Stücke beherrschen die Männer und Frauen an Trommel, Flöte und Glockenspiel aus dem Effeff. "Jetzt erst mal den Petersburger, da braucht niemand Noten", sagt Erwin Sigl, der an diesem Übungsabend den großen metallenen Tambour-Major-Stab schwingt und so den Takt angibt.

Eigentlich ist dies die Aufgabe von Thomas Hämmerlein, dem musikalischen Leiter des Spielmannszug. Er hatte aber, wohl wissend, dass nach den Ferien der große Auftritt kurz bevor steht, vor seinem Urlaub dem Spielmannszug aufgetragen, den gesamten Sommer über weiter zu proben.

Denn nicht jedes Stück flutscht schon so gut wie vielleicht der River-Kwai-Marsch, den sie immer spielen. Vor allem hat Hämmerlein, Oberstabsfeldwebel a.D. und ehemaliger Schlagzeuger des 2014 aufgelösten Luftwaffenmusikkorps Neubiberg, einen neuen Zug reingebracht, seit er vor zwei Jahren die Leitung der Kapelle übernahm. So hat er beim Laridah-Marsch eine Version ins Spiel gebracht, die weitaus anspruchsvoller ist als die frühere. Ohne Noten geht da noch gar nichts, und eine Stelle hat es vor allem für die Trommler durchaus in sich. "Gleich noch mal von vorne", fordert Sigl, "da capo mit Locke." Locken haben die Musiker und Musikerinnen an diesem Abend viele gespielt. Das gehört für Spielmannszüge dazu wie der Gleichschritt. Es sind die paar Takte, die als Übergang von einem zum anderen Stück gebraucht werden.

Auch auf dem Wiesn-Umzug werden die Unterhachinger Feuerwehrler viele "Locken" benötigen. Vor ihnen laufen die Pferde aus Oberhaching, hinter ihnen werden die Fahnen getragen. Das heißt: Sie werden sich nicht wie in anderen Jahren mit einer Kapelle abwechseln, sondern zwei Stunden durchspielen, bis sie die sieben Kilometer vom Max-II-Denkmal zum Festgelände hinter sich gebracht haben. Was aber nicht bedeutet, dass sie spielen können, was ihnen gerade einfällt. Zehn Stücke muss jede Kapelle einreichen, dann wird abgestimmt, wer was spielt, vor allem wenn seine Gruppe an der Kamera des Bayerischen Rundfunks vorbeimarschiert. Von den Unterhachingern werden die Zuschauer dort den Fridericus Rex Marsch zu hören bekommen.

Der neue musikalische Leiter hat sich vorgenommen, weitere Instrumente wie Saxofone, Trompeten, Tuba und die große Querflöte hinzuzunehmen. Man müsse nicht bereits ein Instrument spielen können, um mitzumachen, sagt Spielmannszugleiter Siegfried Ohletz. In Gruppen könne man das bei der Feuerwehr kostenlos lernen. Sogar ein Leihinstrument wird gestellt. Claudia Köhler hat vor 40 Jahren bei der Feuerwehr Querflöte gelernt. "Wir mussten in der alten Jahnschule immer im Kreis laufen und alles auswendig spielen", erinnert sich die Grünen-Politikerin. Heute darf sie auch im Sitzen üben.