Ismaning:Räuber plündert Wettbüro aus

Auf brutale Weise hat ein unbekannter Täter am Dienstagabend in Ismaning ein Wettbüro ausgeraubt. Der Mann hatte gegen 19.15 Uhr in dem Laden, in dem sich zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Kunden aufhielten, eine Angestellte hinter dem Tresen mit einem Messer bedroht, das er in einer Plastiktüte bei sich hatte. Die 22-jährige Mitarbeiterin öffnete eine Schublade und gab ihm mehr als tausend Euro Bargeld in die Tüte. Anschließend dirigierte der Räuber die Angestellte in einen Nebenraum und sperrte diesen zu. Erst mehr als eine Stunde später konnte sich die 22-Jährige einem Gast bemerkbar machen. Dieser befreite sie aus der Kammer.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und war maskiert mit violetter FFP2-Maske. Der Mann trug eine Mütze und dunkle Winterjacke mit über den Kopf gezogener Kapuze, eine braune Hose, helle Schuhe mit dunkler Sohle. In einer schwarzen Plastiktüte hatte er ein handelsübliches Küchenmesser. Er sprach deutsch mit Akzent.

Wer am Dienstagabend im Bereich Korbinianstraße, Unterföhringer Straße, Korbinianplatz und Münchner Straße in Ismaning Verdächtiges beobachtet hat, was im Zusammenhang mit dem Raub stehen könnte, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Telefon 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.