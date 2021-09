Der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn ruft die Gemeinden und Städte des Landkreises München zur Teilnahme am "Colours of Europe Award 2021" auf. Der Wettbewerb der Initiative "Tu was für Europa", findet zum zweitem Mal in Deutschland statt. Bis zum 19. September 2021 sind Kommunen unter 50 000 Einwohnern dazu aufgerufen, sich mit Ihren Projekten, Ideen, oder Konzepten passend zum Thema zu bewerben. Ziel der Projekte soll es sein, Europa vor Ort erlebbar zu machen und andere Städte und Gemeinden zu inspirieren, sich ebenfalls zu engagieren. "Es sind die Menschen vor Ort, die unser Europa und die europäische Idee mit Leben füllen", teilt Hahn mit. "Als weltoffener Innovationslandkreis leben wir schon in vielen Bereichen den europäischen Gedanken sehr vorbildlich - wirtschaftlich wie auch gesellschaftlich in Form von Austausch und Partnerschaftsprogrammen", so der CSU-Politiker weiter. Alle Informationen unter: https://tu-was-fuer-europa.de.