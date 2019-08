12. August 2019, 22:04 Uhr Wettbewerb Landkreis kommt mit Image-Film gut an

Der Landkreis München ist unter den Finalisten des ersten Imagefilm-Wettbewerbs der Europäischen Metropolregion München. Mit dem Film zum Leitbild des Landratsamts "Wir. Gemeinsam. Für Sie" wurde die Behörde von einer Jury unter die letzten zehn Bewerber in der Kategorie "Region / Stadt / Gemeinde" gewählt, die sich nun bis zum 15. September einem Publikumsvoting stellen. Mehr als 300 Plakate und Poster an Plätzen, an Bahnhöfen und Einfallsstraßen machen auf den online stattfindenden Wettbewerb aufmerksam, bei dem Teilnehmer ein Wochenende in einem "Top-Hotel" gewinnen können. Eingereicht wurden die Filme von Regionen, Gemeinden, Unternehmen oder Institutionen. Ziel sei es, teilt der Metropolregion-Verein mit, "Hot Spots" der Region darzustellen und das Verständnis für diese zu schärfen. Die Metropolregion umfasst einen Raum von Augsburg bis Landshut sowie von Ingolstadt bis Oberammergau. Alle Filme und das Abstimmungsformular sind zu finden unter https://www.metropolregion-muenchen.eu/projekte/imagefilm-wettbewerb-2019/?fbclid=740