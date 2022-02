Weil der Wertstoffhof Kirchheim wegen krankheitsbedingter Ausfälle von Personal nicht regulär öffnen kann, gibt es von Montag, 21. Februar, an eine Übergangslösung. Bürger der Gemeinde können unter Vorlage des Personalausweises mit Wohnsitznachweis nahezu alle Müllfraktionen in haushaltsüblichen Mengen kostenlos abgeben: Grüngut kann beim Wertstoffhof Kirchheim abgegeben werden, Problemabfälle beim Giftmobil, das regelmäßig am Wertstoffhof hält. Alle übrigen Wertstoffe aber nimmt die Firma AFM in Feldkirchen an. Ausgenommen ist alles, was auch bisher nicht angenommen wurde, wie etwa Altholz der Kategorie A IV und Ytong. Gelbe Säcke werden weiterhin alle 14 Tage abgeholt. Aufgrund der Unterbesetzung des Wertstoffhofes hat der Gemeinderat beschlossen, den Betrieb auszulagern. Bis dies im Laufe des Jahres geschehen ist, greift laut Rathaus die Übergangslösung. Details und genaue Abgabezeiten können unter www.kirchheim-heimstetten.de nachgelesen werden.