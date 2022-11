Kolumne von Michael Morosow, Unterhaching

Die Erfindung der Toilette mit Wasserspülung Mitte des 19. Jahrhundert gehört zu den Meilensteinen der Menschheitsgeschichte, auch wenn sie das Ende eines Frauenberufes einläutete: das der Abtrittsanbieterin. Sie verdiente ein wenig Geld damit, dass sie Menschen mit dringendem Bedürfnis eine Alternative anbot, damit diese nicht öffentlich auf die Straße machen mussten. Ihr anrüchiges Geschäftsmodell bestand darin, dass sie ihrer Kundschaft, zum Beispiel mitten auf dem Marktplatz, einen Eimer für deren Notdurft zur Verfügung stellte und ein weites Gewand überwarf, sodass nur noch deren Köpfe sichtbar waren. Moderne Klofrauen arbeiten heute stationär, man trifft sie in allerlei Gaststätten an, meist im Keller an einem kleinen Tischchen sitzend mit einem kleinen Tellerchen obendrauf, in das die Erleichterten gerne Münzen legen.

Nachdem an diesem Donnerstag der Weltmännertag gefeiert wird, sei die Frage erlaubt, warum es so gut wie ausschließlich Klofrauen gibt, aber kaum Klomänner. Vielleicht ist die Zeit für Gleichberechtigung in Toilettenanlagen einfach noch nicht reif. Nun gut, so manche Ungerechtigkeit geht immer noch zu Lasten der Frau, schaut man nur auf die langen Schlangen, die sich bei Großveranstaltungen vor Frauentoiletten bilden, während die Männer dank ihrer Fähigkeit, in Reih und Glied im Stehen zu pinkeln, viel schneller an der Reihe sind. Am "Tag des Mannes" darf man freilich auch fragen, warum die Wickeltische grundsätzlich nur auf Damentoiletten anzutreffen sind, als ob es keine Väter von Kindern mit vollen Windeln gäbe. Die Schweden sind in dieser Hinsicht schon weiter, jedenfalls zählen bei Ikea, auch in Brunnthal, Männertoiletten mit Wickeltischen zum Standard.

Zumindest auf gutem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit ist man hingegen in Unterhaching. Dort befinden sich im Kinderhaus plus am Oberweg im oberen Stockwerk Toiletten, ordentlich getrennt nach Manderl und Weiberl. Wickeltische gibt es in beiden nicht, aber der Putzraum befindet sich auf dem Männerklo. Vielleicht findet sich davor auch noch Platz für einen modernen Abtrittsanbieter.