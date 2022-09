Aktionen am Weltkindertag

Die Stadt Unterschleißheim hat für den Weltkindertag an diesem Freitag eine Sause im Bürgerhaus und auf dem Rathausplatz geplant. Dazu passend wird eine Ausstellung im Bürgerhaus eröffnet, die "Einblick in das vielfältige Angebot der beteiligten Einrichtungen und Jugendorganisationen" in der Stadt geben soll. Das Programm beginnt um 14.30 Uhr und dauert bis 17.30 Uhr. Mitarbeiter von 35 Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Vereine haben Aktionen vorbereitet. Es gibt ein buntes Bühnenprogramm. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) kommt um 15 Uhr dazu und eröffnet die Ausstellung, die bis Montag, 29. September, zu sehen sein wird. Der Eintritt ist kostenlos, es gibt Stände mit Essen und Trinken.