Sie will keine Schokolade

Mehr Power: Eine Demonstrantin am Weltfrauentag 2019 in Berlin.

Unternehmen wittern am 8. März ein gutes Geschäft mit Geschenken für Frauen. Doch die wollen lieber echte Gleichberechtigung. Drei Unterhachinger Politikerinnen aus verschiedenen Generationen erzählen.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Bei Pflanzen Kölle in Unterhaching gibt es diese Woche ein besonderes Angebot: "Blühende Geschenke für wundervolle Frauen" heißt es in der Werbung. Ein Strauß roter Rosen, eine bunte Mischung fröhlicher Tulpen. Auch Trockenblumen werden offeriert. Der Valentinstag ist vorbei, bis zum Muttertag dauert es noch zwei Monate. Da kommt der Weltfrauentag am 8. März gerade recht.