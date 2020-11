Die Stadt München lehnt einen Autobahn-Südring weiterhin ab. Das hat der Mobilitätsausschuss des Stadtrats am Mittwoch beschlossen - gegen die Stimmen der CSU. Diese hatte beantragt, dass sich die Stadt für den Ringschluss der A 99 im Süden der Stadt einsetzen soll. Im Kommunalwahlkampf hatte die CSU-Oberbürgermeisterkandidatin Kristina Frank eine Tunnellösung propagiert, wofür sie unter anderem vom Bund Naturschutz heftig kritisiert worden war. Die Christsozialen argumentieren mit der Verkehrsentlastung, die der Südring bringen solle. Auch die Münchner Bezirksausschüsse Sendling-Westpark und Aubing-Lochhausen-Langwied sprechen sich für den Ausbau aus. Die Verwaltung dagegen sieht das völlig anders. Die entlastenden Effekte für das Münchner Hauptverkehrsnetz seien nur gering, heißt es in der Vorlage des Planungsreferats unter Berufung auf die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2010. CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl kritisierte, dass die Verwaltung zwar den Südring ablehne, aber keine Lösung für die bestehenden Verkehrsprobleme anbiete. SPD-Fraktionschef Christian Müller hielt dagegen, dass der Ring "sinnfrei" sei, weil er nicht nur keine Entlastung bringe, sondern womöglich sogar noch mehr Autoverkehr in der Stadt erzeuge.