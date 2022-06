Das Gräfelfinger Weinfest ist weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt und lockt stets um die 10 000 Besucher aus der gesamten Region an. In diesem Jahr findet es erstmals wieder regulär und ohne Pandemieeinschränkungen statt. Von Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, bieten Winzer aus Anbaugebieten entlang des Rheins und der Mosel, aus der Pfalz und Franken, aus Österreich und Südtirol ihre Weine und Liköre an - zum Verkauf und zur Verkostung. Dazu gibt es Kulinarisches aus der jeweiligen Region, zubereitet von Gräfelfinger Gastronomen, und Live-Musik. Das Fest auf dem Eichendorffplatz an der Bahnhofstraße dauert am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juli, von 17 bis 23 Uhr und am Sonntag, 10. Juli, von 15 bis 21 Uhr.