Eine Grille mit ihrer Violine, eine Ameise, ein Glühwürmchen, eine Raupe, ein Hirschkäfer, eine Schnecke und ein Zeisig sind die Protagonisten des Weihnachtsmärchens "Ein Abenteuer im Walde", das jüngst vom "Concierto München" im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching aufgezeichnet wurde. Sophie Wendt liest diese poetische Geschichte über die kleinen Waldbewohner, die im strömenden Regen, geschützt vom Dach eines Pilzes, singen, tanzen, musizieren und das eine oder andere Glas Honigwein genießen. Musikalisch begleitet wird die Erzählung vom Kammerorchester des Ensembles mit Kompositionen von Antonio Vivaldi. Zu erleben ist all das per Video an diesem Mittwoch, 30. Dezember, von 15 Uhr an. Karten gibt es per E-Mail an tickets@unterhaching.de mit dem Betreff "Weihnachtsmärchen online". Daraufhin wird dann via Mail der Link zum Video versendet und ist 72 Stunden lang verfügbar. Die Vorstellung ist für Zuschauer von fünf Jahren an geeignet.